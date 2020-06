Operação Muçambê III erradica 15 mil pés de maconha e apreende 60 kg da erva no Sertão de PE

A operação conjunta Muçambê III realizou na terça-feira (09) a erradicação e incineração de 15 mil pés de maconha”, distribuídos em cinco mil covas. Os cultivos foram encontrados na região do Sítio São Mateus em Lagoa Grande e no sítio ‘Baixa da Cacimba’, área limite com o município de Dormentes, ambos no Sertão de Pernambuco.

Durante a ação, foram encontrados também 60 kg de maconha pronta para consumo. Uma amostra da droga foi separada e apresentada ao efetivo da Polícia Federal presente na operação, sendo a ocorrência conduzida para a Delegacia de Polícia Federal no município de Salgueiro.

Esta foi uma operação conjunta que contou com a participação de efetivo da 7ªCIPM, 5° BPM , BEPI e Polícia Federal. (G1)