Operação ‘On The Road’ é realizada para prender integrantes de grupo criminoso, em Custódia e Sertânia

A Polícia Civil realizou na manhã dessa quinta-feira (30) a 34ª Operação de Repressão Qualificada do ano, denominada “On The Road”, nos municípios de Custódia e Sertânia, no Sertão de Pernambuco.

A investigação teve início em março de 2020, com objetivo de prender integrantes de um grupo criminoso suspeito de roubo seguido de sequestro, porte ilegal de arma de fogo, adulteração de veículo automotor e organização criminosa.

Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e cinco mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pela Comarca de Afogados da Ingazeira. Na operação foram empregados 70 policiais civis e militares. (G1)