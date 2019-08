Operação policial prende no sertão de Alagoas suspeito de matar mototaxista em PE

As equipes da Polícia Civil de Alagoas e de Pernambuco prenderam, na manhã dessa quarta-feira (7), na cidade de Mata Grande, Sertão de Alagoas, um homem que é suspeito de matar a tiros o mototaxista Valdélio Severino da Silva no interior de Pernambuco.

O crime aconteceu no dia 17 de julho, em frente a um bar na cidade pernambucana de Inajá. A prisão foi feita em cumprimento a um mandado de prisão da Justiça de Pernambuco. Outros dois suspeitos do crime ainda são procurados pela polícia de Pernambuco.

O chefe de operações da delegacia de Mata Grande, Jaeudson Ferreira, disse que o suspeito também já havia sido preso, em 2017, pelo assassinato do jovem Clécio Ricardo, crime ocorrido no dia 25 de setembro no Sítio Poço Branco, na mesma cidade onde foi preso nesta manhã.

Ele fugiu para Inajá e lá teria praticado outros três assassinatos, entre eles, o do mototaxista Valdélio Severino.

Via G1