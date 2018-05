Operação policial resulta na apreensão de mais de 190 kg de maconha em Pernambuco

A Polícia Militar (PM) apreendeu 192 quilos de maconha pronta para o consumo durante uma operação realizada em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na noite da última segunda-feira (30). Segundo a corporação, três pessoas responsáveis foram presas durante a ação.

Um sargento da PM informou que uma carga de drogas sairia da comunidade Lagoa das Garças. Equipes de plantão montaram uma campana no local e, por volta das 17h30, o carro com as características mencionadas na denúncia foi visualizado pelos policiais na BR-101.

No interior do veículo, foram encontrados cerca de 50 kg de maconha e 176 gramas de crack, além de uma balança de precisão. Questionado pela PM, o condutor do carro afirmou que a entrega seria feita em um apartamento na Rua Bosque de Viena, em Candeias, no mesmo município.

Depois de ir ao local, a PM constatou que um casal reside no imóvel e armazenava 142 quilos de maconha dentro de um guarda-roupa, junto com outra balança. As três pessoas foram levadas à Delegacia da Polícia Civil de Prazeres, onde foram autuadas pelo crime de tráfico. (G1)