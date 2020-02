Operação prende integrante de grupo suspeito de roubar animais e assaltar as BRs 116 e 428

A Operação Saturação prendeu um suspeito por receptação e associação criminosa na quarta-feira (19) em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 2º Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM), o grupo estaria fazendo roubos de animais e assaltos nas BRs 116 e 428, e em vias no entorno do município de Cabrobó.

Em uma averiguação em um sítio, próximo ao Alto do Lídio, quatro criminosos foram flagrados no local, mas fugiram com a chegada da polícia. Após incursões, um deles, que não teve identidade revelada, foi preso por policiais da Delegacia Seccional de Cabrobó, com apoio da 2 ª CIPM.

Durante a ação, foram apreendidos um carregador de fuzil de calibre 7.62, uma simulacro de pistola, um relógio, uma motocicleta, oito ovinos e um peru.

O suspeito, a vítima e todo material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, para serem adotadas as medidas legais. (G1)