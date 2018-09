Operação prende seis suspeitos de tráfico de drogas na divisa da Paraíba com Pernambuco

Ao todo, seis pessoas foram presas durante a segunda fase da operação “Θ’hpama”, nessa quinta-feira (20), na Paraíba e Pernambuco. Em agosto deste ano, 10 pessoas foram presas na mesma ação, suspeitas de integrarem uma organização criminosa que praticava tráfico de drogas, homicídios e porte ilegal de armas na divisa dos estados.

Dessas prisões, uma ocorreu no município de Triunfo, no Sertão da Paraíba, e as outras cinco na cidade de Flores, em Pernambuco. Além disso, cinco foram preventivas e feitas com mandado judicial e uma foi efetuada em flagrante delito.

Durante a operação, os policiais encontraram e apreenderam substâncias entorpecentes, munição de arma de fogo, artefatos explosivos, aparelhos celulares e uma moto sem documentos e sem placa. Esses materiais ainda devem passar por perícia.

De acordo com o delegado de Polícia Civil, Cristiano Jaques, da 16ª Delegacia Seccional de Princesa Isabel, as prisões são resultado de 11 meses de investigação. Conforme informado por ele, essa organização criminosa é comandada por um homem identificado como Josemar Cícero Patriota, que está preso.

Ainda segundo o delegado, com essas novas prisões, ele pretende concluir as investigações e encaminhar o inquérito policial ao Poder Judiciário. (G1)