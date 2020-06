Operação resgata 20 animais silvestres que seriam comercializados no Agreste de PE

Agentes ambientais da Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) realizaram uma fiscalização nas feiras livres dos municípios de São Caetano e Agrestina, no Agreste de Pernambuco. Durante a operação foram resgatados cerca de 20 animais silvestres, que estavam sendo comercializados nas feiras. A ação ocorreu no sábado (30), mas as informações foram repassadas nesta terça-feira (2).

“Fomos acionados pelo 5º Batalhão da Polícia Militar, que fica em Belo Jardim, para atuação conjunta no combate da venda ilegal de silvestres em São Caetano e aproveitamos para fiscalizar a cidade de Agrestina. Além do comércio, havia também rinhas”, comentou o gerente da unidade de fiscalização de fauna silvestre da CPRH, Iran Vasconcelos.

Entre os animais à venda estavam espécies como sabiá papa-capim, patativa e azulão. De acordo com Iran Vasconcelos, não foi possível autuar infratores. “Eles deixaram os animais e fugiram”, explicou.

Os animais silvestres resgatados foram encaminhados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas Tangara), da CPRH, e estão em observação. Eles serão devolvidos à natureza, dependendo da situação em que se encontram.

