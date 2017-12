Operação Rodovida, da PRF, tem início no Sertão de Pernambuco

A operação integrada ‘Rodovida’, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), tem início nessa sexta-feira (22) no Sertão de Pernambuco. A ação, que é realizada em todo o Brasil, acontece durante as festas de final de ano, em dezembro, e segue até o período de Carnaval. O objetivo é prevenir acidentes de trânsito e diminuir a violência nas rodovias federais, através da fiscalização em pontos considerados de risco.

De acordo com o Inspetor chefe da PRF de Petrolina, Paulo Lima, as fiscalizações acontecerão nas duas rodovias que cortam a região, que são a BR 428, que passa por Cabrobó, Orocó, Santa Maria da Boa Vista, Lagoa Grande e Petrolina; e a BR 407, que inicia na divisa do estado do Piauí e passa por Afrânio, Petrolina, Ponte Presidente Dutra e Juazeiro, na Bahia.