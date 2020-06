Operação ‘Segundos que salvam vidas’ desinfecta veículos no interior de Pernambuco

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran) está realizando a operação de prevenção ‘Segundos que salvam vidas’. A ação é uma parceria com as prefeituras de Primavera, Amaraji, Chã Grande, Passira, Cumaru, Arcoverde e Caruaru, na Zona da Mata, Agreste e Sertão de Pernambuco, com a instalação de barreiras sanitárias na entrada dos municípios.

O objetivo da operação é evitar a proliferação do coronavírus no interior de Pernambuco. Os veículos estão sendo desinfectados por profissionais das prefeituras. Os agentes de trânsito do Detran estão colaborando com ordenamento do trânsito. Durante a operação agentes de trânsito param os veículos e informam como está sendo realizada a ação.

As equipes das prefeituras realizam a desinfecção e os ocupantes dos veículos recebem orientações sobre higiene e cuidados pessoais, além de preencherem um cadastro com os dados pessoais e do veículo. Os passageiros e o motorista têm o quadro de saúde avaliado e a temperatura aferida, também são distribuídas máscaras para o motorista que não estiver usando. (G1)