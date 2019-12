‘Operação Sulanca’ recolhe 39 veículos irregulares no Agreste de PE

A “Operação Sulanca” recolheu 39 veículos irregulares na BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. A ação teve como objetivo reduzir a violência no trânsito. A operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) aconteceu no sábado (14), mas as informações só foram passadas nessa segunda-feira (16).

“Durante a ação, foram fiscalizados 235 veículos e 225 pessoas, sendo emitidas 375 autuações por diversas infrações. Entre elas, dirigir sem a carteira de habilitação e sem o capacete, licenciamento atrasado, falta de equipamentos obrigatórios e ingestão de bebida alcoólica”, conforme informou a polícia.

A ação foi realizada por policiais que atuam nas unidades da Delegacia da PRF de Caruaru e contou com o apoio do Grupo de Motociclistas da instituição. A fiscalização será intensificada no mês de dezembro, em virtude do aumento na quantidade de veículos que trafegam pela região. (G1)