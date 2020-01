Operação ‘Trânsito Integrado’ recolhe 21 veículos irregulares em PE

Uma operação intitulada “Trânsito Integrado” recolheu 21 veículos irregulares na quinta-feira (16), nas BR 232 e 104, e na PE-95, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a ação teve como objetivo reduzir a violência no trânsito, além de proporcionar mais segurança a motoristas e passageiros da região.

Ao todo, foram fiscalizadas 207 pessoas e 194 veículos, sendo emitidos 208 autos de infração por diversas irregularidades. Entre elas, destacam-se o não uso do capacete, falta da carteira de habilitação, embriaguez ao volante, mau estado de conservação dos veículos e licenciamento atrasado.

Também foram recolhidos 19 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLVs) e duas Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs). No combate à alcoolemia, foram realizados 105 testes com o bafômetro e emitida uma autuação por recusa.

Durante a abordagem a um carro ocupado por dois homens, foi constatado que o veículo havia sido roubado em Santa Rita, na Paraíba. O flagrante foi realizado pelo Biesp na PE-95, que encaminhou a dupla à Delegacia de Polícia Civil da região.

A operação contou com o apoio do 1º Batalhão Integrado Especializado da Polícia Militar (1º Biesp-PM), o Departamento Estadual de Trânsito (Detran-PE) e o Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran). (G1)