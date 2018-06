Operações buscam suspeitos de homicídios e tráfico de drogas no Agreste Meridional de PE

Duas operações da Polícia Civil, denominadas ‘Vendaval’ e ‘Asfixia’ , foram deflagradas na manhã desta quinta-feira (21) em Caetés e Palmerina, respectivamente, no Agreste Meridional de Pernambuco. O objetivo é buscar suspeitos de homicídios, tráfico de drogas e de armas.

As ações devem cumprir seis mandados de prisão preventiva e 18 mandados de busca e apreensão domiciliar expedidos pelas comarcas dos municípios, conforme informou a assessoria de imprensa da polícia. Ambas as investigações começaram no mês de abril.

Aproximadamente 75 policiais, entre delegados, agentes, escrivães, comissários e PMs, participam das operações. Os detalhes preliminares das ações serão divulgados às 9h na Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns. (G1)