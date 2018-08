Operações miram envolvidos em assassinatos no Sertão e Agreste de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (30), duas operações de repressão qualificada no Estado. Ao todo, as operações cumprem 11 mandados de prisão e 21 mandados de busca e apreensão domiciliar nas cidades de Capoeiras, no Agreste; e Ipubi, no Sertão. As quadrilhas que são alvos destas operações são suspeitas de crimes como homicídios e tráfico de drogas.

A primeira operação, denominada “Sicário”, teve seis mandados de prisão e dez de busca e apreensão domiciliar expedidos pela Vara Única da Comarca de Capoeiras. As investigaçõestiveram início em fevereiro de 2018 e foram presididas pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns, no Agreste, sob responsabilidade do delegado Paulo Bicalho. A organização criminosa alvo da Operação Sicário é suspeitas dos crimes de homicídio, porte e posse de arma de fogo e munições, ameaça e tráfico de drogas.

A segunda operação, “B13”, cumpre cinco mandados de prisão preventiva e 11 mandados de busca e apreensão domiciliar em Ipubi. A quadrilha é suspeita de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas.

As investigações começaram em junho de 2018 e foram presididas pelo titular da Diretoria Integrada do Interior 2, o delegado Samuel Basílio. Os presos e materiais apreendidos na Operação B13 serão encaminhados para a 11ª Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc), de Ouricuri, no Sertão.

A PCPE divulga mais detalhes das duas operações ainda nesta quinta-feira.

Da Folha de Pernambuco