Ordem de serviço para construção do Senac é assinada em Serra Talhada

O prefeito de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, Luciano Duque, assinou, na manhã dessa terça-feira (18), a escritura definitiva de doação do terreno para implantação do Serviço Social do Comércio (Sesc) no município. O terreno doado pelo município tem área de 25.002,00 m² e será destinado à construção do Armazém Social, localizado na Avenida Waldemar Inácio de Oliveira, no bairro São Sebastião, nas imediações do Pátio de Eventos.

Na sequência, o gestor serra-talhadense participou da solenidade de assinatura da ordem de serviço para construção do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), realizada na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A unidade de educação profissional, que será construída no antigo Parque de Exposições, em terreno doado pelo município, possuirá mais de três mil metros quadrados de área construída e 14 ambientes educacionais, oferecendo formação a jovens e adultos para inserção no mercado, cursos de capacitação, qualificação, aperfeiçoamento, cursos técnicos, superiores e de pós-graduação, inclusive EAD.

O investimento total do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE para implantação das unidades do Sesc e Senac em Serra Talhada é da ordem de R$ 29 milhões. Luciano Duque comemorou a autorização das obras do SENAC. “Hoje tivemos mais um momento marcante para a nossa terra, com a assinatura da Ordem de Serviço para a construção da Unidade Educacional do Senac, um grande equipamento que vem para servir a Serra Talhada e a toda a região, e onde vai ser implantada a primeira faculdade da instituição no interior, trazendo inovação, qualificando e formando cada vez mais pessoas, criando novas oportunidades e contribuindo com o desenvolvimento regional”, disse.

Em discurso, o gestor agradeceu a todos que contribuíram para a atração desses investimentos para a cidade. “Agradeço, em nome do povo de Serra Talhada, ao Sistema Fecomércio, representado pelo seu presidente Bernardo Peixoto, a diretora do Senac, Valéria Pelegrino, ao diretor do Sesc, Oswaldo Ramos, ao nosso amigo presidente do Sindcom, Francisco Mourato, e a todos que se empenharam para que esses equipamentos aportassem em Serra Talhada”, concluiu.

Os atos de assinatura contaram com a presença do presidente do Sistema Fecomércio-PE, Bernardo Peixoto; do diretor regional do Sesc-PE, Oswaldo Ramos; da diretora do Senac-PE, Valéria Pelegrino; do secretário de Desenvolvimento Econômico de Serra Talhada, Marcos Oliveira; do presidente do Sindicom, Francisco Mourato; e da diretoria da CDL, além de vereadores e empresários locais.