Os impactos socioeconômicos que o Shopping vai trazer para Serra Talhada

O município de Serra Talhada, a 410 Km de Recife, polariza uma região com uma população flutuante de quase 500 mil pessoas e PIB per capta de R$ 15.628,85 (IBGE Cidades, 2017). Visando esse mercado, a cidade está se preparando para receber o Shopping Serra Talhada, que deve gerar cerca de 1000 mil empregos, sendo ao menos 400 destes, empregos diretos.

O estabelecimento, localizado em uma área estratégica e central, tem a circulação de 78% da frota de veículos da cidade e mais de 8 mil pessoas, diariamente. Com 75 operações, sendo 2 âncoras, uma ampla área de lazer e três salas de cinema, é a primeira investida do grupo JDS, neste segmento, e conta com a administração da empresa Imalls. Idealizado desde 2011, são mais de 22 mil metros quadrados de área construída, dividida em lojas, áreas de lazer e gastronômica.

De acordo com João Graciliano, administrador do equipamento, tudo começou com uma pesquisa sobre cidades do nordeste com capacidade para receber shopping centers. “Após a análise de dados econômicos e sociodemográficos de Serra Talhada, constatamos o seu grande potencial para comportar um equipamento deste tipo. Em seguida, escolhemos um local estratégico e buscamos um investidor. O Grupo JDS se mostrou muito interessado em embarcar na ideia conosco, e a partir daí, iniciou-se uma forte parceria e o fruto dela é o que estamos concretizando agora, o Shopping Serra Talhada, o primeiro shopping center do município e adjacências”, conta.

O empreendimento, marcado para inaugurar no dia 02 de abril, vem como proposta de transformar a realidade socioeconômica da cidade, gerando mais conforto e lazer aos consumidores e um aumento na renda dos que trabalharão no local.

Nathália Leite, gerente comercial, informa que o shopping está projetado para oferecer cerca de 400 empregos diretos. “Vale frisar que a maior parte dos empregos serão gerados pelas lojas que trouxemos para o empreendimento. Cerca de 90% das vagas são contratações diretas com as empresas”, reforça a gerente.

DIVISOR DE ÁGUAS

Para a direção o Shopping Serra Talhada, o equipamento será um grande “divisor de águas” na geração de empregos e na geração de impostos para o município, aquecendo a economia, não só do município, mas de toda região do Pajeú.

“Os shoppings se tornam vitrines para as comunidades em que estão instalados, fomentando negócios e atraindo investimentos, trazendo um impacto socioeconômico bastante significativo para a cidade”, disse Nathália.

Além das lojas e área de lazer, o Shopping Serra Talhada vai contar com uma academia, um espaço de coworking, um centro médico e estacionamento para mais de 600 vagas.