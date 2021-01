Ousada, atriz global aparece sem roupas em nova foto

A atriz Samara Felippo investiu na sensualidade ao mostrar uma nova foto nas redes sociais. A estrela apareceu sem roupas ao posar deitada na cama após mudar o visual.

Na última semana, Samara Felippo abandonou o cabelo ruivo e apareceu com os fios totalmente grisalhos. Na legenda da nova foto, ela falou sobre o impacto da transformação.

“Essa foto é da noite que cheguei pós a minha transformação que causou tanto alvoroço. Estou preparando um IGTV pra falar melhor sobre o impacto que isso causou em mim. Essa foto é só pra dizer: 1- Eu to me sentindo maravilhosa. (Tirei 800 fotos sozinha no hotel). 2- Esse cabelo não é assim no dia a dia. Ele é lindo, estou amando mas a realidade é outra. 3 – Respeite o seu momento. Faça o que for melhor pra você. Só você é o que importa. 4 – Caso esteja segura do que quer e opte por ir pelo mesmo caminho, procure um profissional especializado. 5- Não existe idade pra existirmos como quisermos!!!”, disse ela.

Fonte: Portal Grande Ponto