Jovem morre após colidir moto contra caminhão na BR-104, no Agreste de PE

Um jovem de 21 anos morreu após colidir a moto que pilotava contra um caminhão na manhã dessa quarta-feira (19). O acidente foi registado na BR-104, em Caruaru, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima tentou ultrapassar um caminhão quando percebeu que uma caminhonete que vinha atrás também tentava realizar a ultrapassagem. O jovem tentou voltar para a faixa, mas colidiu no parachoque traseiro do caminhão.

O condutor da motocicleta iria completar 22 anos na quinta-feira (20) e morreu no local. O motorista do caminhão permaneceu no rodovia e realizou o teste do bafômetro. O exame comprovou que ele não havia ingerido bebida alcoólica. (G1)