Pabllo Vittar critica Silvio Santos: Tem que saber o que fala

Entrevistada no canal de Thaynara OG no YouTube, Pabllo Vittar foi desafiada a falar de famosos de diversas áreas do entretenimento. Na tag criada pela influenciadora, a drag queen deveria dar KIU, como algo positivo, para quem gostasse, e KO, caso não gostasse.

Questionada sobre Silvio Santos, Pabllo não perdeu a oportunidade de alfinetar o apresentador, conhecido por seus comentários polêmicos durante seus programas. Dou KIU por ele ser uma pessoa que está na TV há muito tempo, mas dou KO quando ele fala alguma coisa que não tem nada a ver. “Silvio, pelo amor de Deus, vamos lá. Não sei se fala sério ou brincando, mas, brincadeira ou não, a gente tem que saber o que fala e o que que a gente fala às vezes toma proporções enormes e machuca outras pessoas”, explicou.

Quando perguntada sobre Anitta, a cantora respondeu: ”Ela nos dá orgulho de ser cantora, trabalhar com música e ser brasileiro. Ela leva o nome da gente para um monte de lugar”, se derreteu Pabllo sobre sua parceira na música Sua cara.

Já a jornalista Fabíola Reipert recebem um KO. ”Acho ela sem noção. Sei lá, se espiritualiza. Estou o tipo de pessoa que acredita na positividade, se você plantas coisas positivas, vai colher coisas positivas. Agora quando você planta mentira, fofoca, negatividade, a gente vê o que acontece com as pessoas. Então, cedo ou tarde, vai chegar”, disparou.

Quando Ananda Apple foi citada, Pabllo Vittar não sabia sequer de quem se tratava. A repórter da Globo criticou o trabalho da cantora em determinada ocasião. ”É tão irrelevante que nem lembro dela. Essa aí não merece nada, merece estar no lugar dela, jogada e esquecida”, detonou.

Também mereceram KIU nomes como o trio Major Lazer, Madonna, Jay Z e Azealia Banks, mas as melhores declarações foram para Beyoncé. ”A Beyoncé pode tudo. Dona, rainha, soberana”, elogiou.

Do Estado de Minas