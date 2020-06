Paciente comemora cura da Covid-19 após 20 dias internado

Muita emoção marcou a alta médica de um paciente de 58 anos que venceu a Covid-19, nesta quinta-feira (11), em Divinópolis-MG.

O aniversário foi na quarta-feira (10), mas o presente só veio nesta quinta após 20 dias internado no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Santa Mônica; em oito deles, entubado. A filha do paciente, que não o via desde a internação, se emocionou ao ver o pai.

Minas Gerais tem 8.307 curados do novo coronavírus, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG). Em Divinópolis são 177 pacientes curados da doença. Entretanto, segundo o Boletim Diário Municipal desta quarta sobre a doença, a cidade tem sete mortes confirmadas e 247 resultados positivos. (G1)