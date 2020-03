Paciente de 63 anos com suspeita de coronavírus é transferido para Serra Talhada

Um paciente de 63 anos, residente no município de São José do Egito, no Sertão do Pajeú, foi transferido nessa sexta-feira (27) para o Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, com suspeita de coronavírus.

De acordo com o Blog de Nill Júnior, o paciente é também portador de diabetes e hipertensão. Ele apresentou desconforto respiratório, recebendo orientação de ficar em casa sob isolamento com medicação prescrita ao ser atendido na unidade básica.

O Hospam é referência para os tratamentos dos casos na região.