Paciente de 92 anos se cura da covid-19 e tem alta da UTI após 19 dias

O aposentado Ângelo José de Oliveira, 92 anos, morador do Novo Gama (GO), teve alta da unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital Daher após ficar 19 dias internado. Ele venceu a covid-19 e voltou para casa. Agora, está isolado em um quarto para se recuperar da longa internação. O contato com a família é feito por telefone. Até mesmo para falar com o filho Carlos Gomes de Oliveira, que mora com ele, são feitas ligações de vídeo.

Ângelo deixou a UTI sob aplausos e homenagens dos funcionários do hospital. Ele tem comorbidades, como doença de chagas, doenças renais e doença pulmonar crônica e faz parte dos quase 7 mil recuperados da doença, conforme o último boletim da Secretaria de Saúde.

Ele deu entrada no Hospital Regional de Santa Maria em 14 de maio e, no dia seguinte, foi transferido para um leito de UTI contratado pela Secretaria de Saúde no Daher. A família acompanhava o quadro de saúde à distância, respeitando o protocolo hospitalar que visa evitar contaminações.

O filho Carlos agradeceu a assistência recebida nas duas unidades de saúde. “Desde a entrada no Hospital Regional de Santa Maria, até a ida para o Daher (em leito contratado pela SES), fomos muito bem tratados e acolhidos. Só tenho a agradecer a todos que cuidaram dele. Fica aqui o meu reconhecimento”, disse.

Carlos lembra que o pai chegou a ser entubado na UTI e que os momentos de aflição ficaram no passado e que “agora é só alegria para os cinco filhos, netos e bisnetos”. A equipe da rede pública de saúde mantém o monitoramento do paciente.

