Paciente de Floresta é internado com coronavírus em Recife

O florestano Kelby Menezes Lafayette foi internado após ser confirmado infecção por Covid-19 nesta semana. O boato já circulava nas redes sociais, mas só neste domingo (5) ele confirmou a informação publicamente através de uma live no Instagram. De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, o homem que atualmente mora no Recife está em um hospital da capital pernambucana.

No vídeo disponível no perfil público do vereador Pedro Henrique Lira, Kelby deu detalhes da doença e passou recomendações para a população. A transmissão ao vivo foi feita na noite deste domingo. “Larissa (esposa de Kelby) foi a primeira que deu positivo. Ela é do grupo de enfrentamento da saúde. Tinha que ir trabalhar no hospital. Estava sujeito”, explicou o florestano. “Eu peço aos florestanos que não saiam de casa”, completou.

Apesar de estar internado, o quadro de saúde de Kelby é leve e até o momento não foi necessário ir para a UTI. Mais informações a qualquer momento.

Do Blog do Elvis