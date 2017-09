Paciente de hospital em Fortaleza é 1º a receber vacina para tratar câncer

Um paciente do Hospital São Camilo Cura d’Ars, em Fortaleza (CE) é o primeiro no País a usar uma vacina voltada para o tratamento de câncer. Lançada inicialmente nos Estados Unidos, a Blinatumomab, conhecida como Blincyto, foi apresentada ao mercado em dezembro de 2016.

A partir disso, foram feitos testes em pacientes com leucemia linfocítica aguda, doença do paciente do hospital e que é rara, com menos de 150 mil casos por ano no Brasil. Por questões de ética médica, a identidade do paciente não foi divulgada pelo hospital.

A droga foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e precificada há somente dez dias. Ela foi aplicada legalmente no Brasil pela primeira vez no hospital cearense.

Segundo o responsável pelo tratamento do paciente no hospital São Camilo e pós-doutor em hematologia, Ronald Feitosa Pinheiro, a vacina é indicada justamente para o caso do paciente em questão.

Pinheiro explica que a doença afeta normalmente os “extremos”, ou seja, crianças e idosos. “As crianças são curadas em 80% dos casos. Nos idosos, é praticamente incurável. Nosso paciente, além de portador da doença, é ainda reincidente da mesma, sem opções de tratamentos”.

O tratamento foi iniciado na última sexta-feira, 1º, e o paciente já demonstra sinais de melhora. Segundo Pinheiros, “as ‘células ruins’ caíram de 60 mil para 4 mil”. A duração total do tratamento é de 28 dias.

Da Agência Estado