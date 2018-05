Padrasto é preso após espancar e matar criança de menos de 2 anos em Pernambuco

Uma criança de 1 ano e 8 meses morreu após ser espancada pelo padrasto no bairro do Sancho, na Zona Oeste do Recife. Pablo Henrique Maciel da Silva foi socorrido por vizinhos da família e internado no Hospital Otávio de Freitas em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. O caso aconteceu na última segunda-feira (30).

O padrasto da criança, Allan Devison Cardoso, 32 anos, foi autuado em flagrante por homicídio após o laudo elaborado pelo Instituto de Medicina Legal (IML) identificar óbito por politraumatismo. O suspeito foi encaminhado para audiência de custódia nesta quarta-feira (2). A delegada Silvana Karla, titular da Delegacia de Jardim São Paulo ficará responsável pelo inquérito.

Da Folha de Pernambuco