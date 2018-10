Padrasto é preso por estuprar enteadas por cerca de 10 anos em Pernambuco

A Polícia Civil detalhou, na tarde desta sexta-feira (19), a prisão de um homem suspeito de estuprar as duas enteadas de 12 e 13 anos em Carpina, Zona da Mata Norte de Pernambuco. De acordo com a delegada Thais Galba, da Delegacia de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), os abusos sexuais aconteciam desde que as duas meninas tinham entre 4 e 5 anos.

“Ficamos sabendo do caso através de denúncia anônima no Disque 100, a partir daí apuramos a história e constatamos que a situação de violência era real”, relatou a delegada. As meninas eram estupradas com frequência, no período da noite. “O padrasto esperava que a mãe das meninas dormisse para cometer os abusos”, afirmou Galba.

Segundo o inquérito, o padrasto tocava as meninas nas partes íntimas e esfregava o corpo delas contra o dele. “Ele também agredia as meninas e, segundo elas contaram, a mãe também era vítima de violência física por parte dele”, explicou a delegada.

Os policiais estão investigando a possibilidade da mãe das vítimas ter sido conivente com o crime. “Estamos trabalhando com três hipóteses no caso da mãe: se ela não sabia do fato; se ela sabia, mas tinha medo de denunciar; ou se ela sabia e era conivente”. A delegada também afirmou que o acusado tem caráter violento, respondendo por um homicídio e uma tentativa de homicídio, ambos ocorridos em 2011.

Do JC Online