Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 2 anos em PE

Um homem de 24 anos foi preso suspeito de estuprar a enteada dele, de dois, na segunda-feira (25) no sítio Bom Jesus, em Lajedo, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu dentro da casa onde ele morava com a vítima e a companheira.

Ainda segundo a polícia, o suposto criminoso estava com a companheira, a vítima e a mãe dele em uma festa no município quando os quatro voltaram para casa. Em seguida, a companheira do suspeito foi até a residência da sogra para pegar cigarros.

A mãe da vítima informou que deixou a menina por cerca de 20 minutos com o companheiro. Ao retornar, encontrou a filha enrolada em um lençol e apresentando sangramento no órgão sexual, conforme informou a polícia.

A mulher questionou o companheiro sobre o que tinha acontecido, mas ele disse que não tinha feito nada e ajudou a levar a garota para um hospital. No local, a médica constatou que a vítima apresentava indícios de estupro e acionou a Polícia Militar, que deteve o homem em flagrante e o encaminhou para a Delegacia de Polícia Civil.

A vítima foi transferida para o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no Recife, para ser submetida a uma cirurgia. O suspeito está preso na Cadeia de Lajedo. (G1)