Padre Afonso apresenta melhoras e já respira sem ajuda de aparelhos

O Monsenhor Afonso de Carvalho, de 84 anos, carinhosamente conhecido como Padre Afonso, apresentou melhora no seu estado de saúde e já consegue respirar sem ajuda dos aparelhos.

De acordo com Dr. Waldir Tenório Júnior, o quadro de saúde do pároco ainda é delicado, mas ele está reagindo bem após a retirada do respirador.

Padre Afonso está internado cerca de 15 dias na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) da Casa de Saúde e Hospital São Vicente.

Com informações do Farol de Notícias / Manu Silva