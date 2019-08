Padre Afonso volta a ser internado na UTI e seu estado é grave

O Monsenhor Afonso Carvalho, de 84 anos, foi internado mais uma vez na Casa de Saúde São Vicente, no Centro de Serra Talhada.

Segundo informações do cardiologista Waldir Tenório Júnior, Padre Afonso se encontra na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e seu estado de saúde é grave. Ainda de acordo com Dr. Waldir, o Monsenhor está com pneumonia e respirando através de aparelhos.

Nas redes sociais os fieis e admiradores do pároco montaram uma rede de apoio e fé, pedindo orações pelo recuperação do padre.

Com informações do Farol de Notícias