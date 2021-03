Padre Airton Freire da Fundação Terra está internado em UTI no Recife

Comunicado de sua equipe tranquiliza e diz que sacerdote está bem.

O Padre Airton Freire, de 65 anos, idealizador da Fundação Terra, no município de Arcoverde, está internado na UTI cardiológica do Hospital Português, no Recife.

Ele apresenta pressão muito alta, batimentos cardíacos baixos e dor no peito, os médicos estão acompanhando de perto o sacerdote.

Em comunicado, a equipe do padre informou que ele não se sentiu bem na manhã desta segunda-feira (15), sendo levado para a emergência do Hospital Português e que após ser examinado pela equipe de plantão, por precaução, teve o seu internamento na UTI cardiológica indicado pelo Dr. Marcos Magalhães.

Ainda segundo o comunicado, Pe. Ariton “encontra-se com pressão arterial estabilizada, sem dor, medicado e realizando exames que serão avaliados por seu médico”.

O comunicado ainda pede para que não sejam encaminhadas “mensagens com notícias não oficiais sobre a saúde do padre”. Leia abaixo a íntegra do comunicado.

Caríssimos irmãos e irmãs

Boa tarde,

Diante das notícias que todos estão recebendo, comunico que Pe. Airton não se sentindo bem, ontem de manhã, foi para o Recife e atendido na emergência do Hospital Português.

Foi examinado pela equipe de plantão e, por precaução, Dr Marcos Magalhães decidiu No momento interna-lo na UTI cardiológica.

No momento, Pe. Airton encontra-se com pressão arterial estabilizada, sem dor, medicado e

realizando exames que serão avaliados por seu médico.

Peço que não encaminhem mensagens com notícias NÃO OFICIAIS sobre a saúde do padre. Unidos em preces e confiando, sempre, na misericórdia divina, fortalecidos pela fé estaremos.

Com atenção,

Maria Cristina

serva