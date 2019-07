Padre Airton Freire realiza campanha para moradores de rua em Arcoverde

O Padre Ayrton Freire da Fundação Terra, realiza campanha para construir abrigo para moradores de rua na cidade de Arcoverde-PE. Mais uma iniciativa desse grandioso SER DE LUZ, que habita no nosso universo em defesa dos menos favorecidos. Quem puder contribuir, estará ajudando para que essa LUZ nunca se apague.

Caminhando pelas ruas de Arcoverde, no inicio da estação do frio, nesse mês de maio, presenciei a cena de um morador de rua ser espancado. Suas roupas, já sujas, foram rasgadas e lançadas na rua. Senti que uma posição minha tinha que ser tomada.

A exemplo do papa Francisco, que construiu, em Roma, banheiros e lavanderia para os moradores de rua, resolvi construir, em Arcoverde, um espaço onde os mais pobres, esses que não têm teto, passam tomar banho e ter uma roupa lavada.

Essa campanha vai até a metade de Julho. Depois, iniciaremos a construção.

Posso contar contigo?

Tu me ajudas a divulgar, em tuas redes sociais, esse projeto?

Do fundo do meu coração, eu te agradeço.

Com atenção e zelo

In Christo,

Padre Airton

Servo.

Associação dos servos de Deus.

CNPJ 0473 8865 0001/00

Banco do Brasil

Ag 0068-x

Conta corrente 10 346-2

Ou

Airton Freire de Lima

Cpf 138 440 404-04

Banco do Brasil

AG 0068-x C/c

6542-0

Post scriptum: se possível, eu te peço, divulgar este pedido em tuas redes sociais. Ajuda-me a ajudar aos meus irmãos de Rua.