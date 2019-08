Padre Airton Freire receberá medalha do Tribunal de Justiça de Pernambuco no dia 13 de agosto

Pelo trabalho social desenvolvido à frente da ONG Fundação Terra, criada em Arcoverde há 35 anos, padre Airton Freire receberá uma homenagem do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) na próxima terça-feira, 13. Ele ganhará a Medalha do Mérito Judiciário Desembargador Joaquim Nunes Machado, a partir das 17h, em solenidade no Teatro Santa Isabel, em Recife.

Segundo o TJPE, a mais alta condecoração do órgão visa reconhecer o trabalho desenvolvido por personalidades que contribuem efetivamente com a justiça e a melhoria da sociedade. O religioso desempenha isso através da Fundação, que também atua em Recife e Região Metropolitana de Fortaleza.

Padre Airton Freire tem formação em filosofia, teologia e psicologia. Ordenou-se padre em 13 de fevereiro de 1982. Em 1984, começou a exercer sacerdócio na antiga Rua do Lixo, em Arcoverde. Foi ali que instituiu a Fundação Terra, com objetivo de ajudar a população carente local. Atualmente a área possui escola, creche, biblioteca e abrigo para idosos. Uma mudança significativa na realidade local promovida pela ONG.