Padres são assaltados em estrada na Zona da Mata de Pernambuco

Dois padres foram assaltados e ameaçados com armas na cabeça no município de Itambé, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O crime, que está sendo investigado pela Polícia Civil, aconteceu nessa segunda-feira (23), no Sítio Monge.

Os padres Genilson Souza e Cleiton Barbosa estavam a caminho do local da missa e da procissão da Festa de Nossa Senhora do Desterro, quando foram abordados pelos bandidos.

Segundo a Polícia Civil, o crime foi cometido por quatro pessoas, que estavam encapuzadas e em duas motos. Eles roubaram o carro dos padres, documentos, celulares, relógio e dinheiro. Ninguém ficou ferido.

Horas depois o carro foi localizado, abandonado em outra estrada da Zona Rural de Itambé, conhecida como Mané Bila. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Itambé. (G1)