Página inicialBrasilPai de jovem desaparecido recebe vídeo de filho decapitado Pai de jovem desaparecido recebe vídeo de filho decapitado

O pai do jovem Flavio Marques Ferreira, de 20 anos, que estava desaparecido desde a semana passada, recebeu um vídeo que mostra o filho morto, sem cabeça, com pés e mãos amarradas. A moto da vítima foi localizada, no sábado (21), no córrego Curupy, próximo à estação de tratamento de esgoto, em Sinop (a 500 de Cuiabá).

O corpo de rapaz ainda não foi localizado. De acordo com informações do boletim de ocorrência, um veículo de Flávio foi encontrado. O pai começou conversar com amigos para tentar localizar o filho e, no domingo, recebeu o vídeo e reconheceu o filho, porém, não diziam o local onde estava. Agora são realizadas buscas na região de mata.

De acordo com o boletim de ocorrência, o pai relata que o jovem, após sair da casa, foi até o encontro de uma pessoa na área de inovação, fundos do bairro Araguaia e sumiu.

Flávio foi visto pela última vez na sexta (20) pelo seu pai, mas amigos ainda o viram no sábado (21), no alojamento da empresa onde trabalha e perto da casa da namorada. Porém, por volta das 15h do mesmo dia, a motocicleta dele foi encontrada em um matagal da cidade, mas não havia nenhum sinal de Flávio. Corpo de Bombeiros fez buscas pelo local, mas sem sucesso.

Ainda conforme o documento, o pai relatou que teria dois suspeitos e uma possível motivação. A conversa é de que Flávio teve uma discussão com o ex da sua namorada e que ele e o irmão poderiam estar envolvidos no desaparecimento. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

