Página inicialHomem ‘protesta’ nas redes sociais após ser expulso de rodízio por comer demais. Homem ‘protesta’ nas redes sociais após ser expulso de rodízio por comer demais.

O pintor publicou um vídeo falando que funcionários pediram para ele ir embora após comer 15 pratos. O pintor João afirmou ter sido expulso do rodízio.

Um pintor de São Paulo viralizou nas redes sociais depois de publicar um vídeo fazendo um “protesto” contra um restaurante. João Carlos afirmou ter sido expulso do estabelecimento por comer demais em um rodízio de comida italiana.

A brincadeira foi compartilhada em seu perfil do Instagram e já ultrapassa 12,5 mil visualizações. “Fui expulso do rodízio no Ragazzo e me devolveram meu dinheiro”, escreveu o pintor na publicação.

João contou que o valor do rodízio era R$ 19,90 e havia comido 15 pratos quando um responsável pelo estabelecimento pediu para que ele fosse embora, com a oferta de que a comida consumida ficaria por conta da casa.

“Isso não se faz, só porque eu comi 14 pratos, com esse 15?”, disse João, bem-humorado, em forma de “protesto”.

O retorno ao restaurante; A reclamação nas redes sociais parece ter surtido efeito, porque no início da tarde da última quinta (15), poucas horas depois da publicação do primeiro registro, João postou um novo vídeo mostrando que retornou ao restaurante.

Desta vez, ele afirmou ter comido 35 porções de massa e exibiu os pratos empilhados em cima da mesa.

