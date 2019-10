Pai de bebê que foi degolada em PE sofre tentativa de homicídio

O pai da criança de oito meses degolada no dia 26 de setembro em Altinho, no agreste, foi vítima de uma tentativa de homicídio no sítio Suvacão, que fica na zona rural da cidade, na última terça-feira (15). Williamis Matias de Jesus, de idade não informada, foi vítima de disparos de arma de fogo que o atingiram de raspão.

A polícia ainda não sabe informar de quem é a autoria do crime. Williamis não corre risco de morte. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Relembre o caso

O tio da bebê de oito meses teria chegado alterado na madrugada do dia 26 de setembro em casa, no sítio Taquara de Altinho, se trancou com a menina dentro do banheiro e não queria abrir a porta. Na manhã do dia seguinte, a família acionou a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e o Samu para fazer a liberação da menina, mas, quando a polícia entrou na casa, ela já estava morta.

Do NE10 Interior