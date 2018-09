Pai é detido suspeito de espancar filha de 12 anos em Custódia

Um agricultor de 41 anos foi detido nessa segunda-feira (17) suspeito de espancar a filha, de 12, no bairro Redenção, em Custódia, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, quem denunciou o caso foi a mãe do suposto criminoso.

Ainda segundo a PM, a adolescente foi submetida a exames traumatológicos. O pai da vítima foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde foi autuado em flagrante. A motivação da agressão é desconhecida. (G1)