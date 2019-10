Pai e filha morrem em acidente na BR-104 em PE

Pai e filha morreram em um acidente na BR-104, em Taquaritinga do Norte, no Agreste de Pernambuco, na tarde desse sábado (19). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF),o motorista de uma caminhonete entrou na contramão da rodovia e colidiu em um carro. O carro tentou desviar e atingiu uma motocicleta.

Ainda segundo a PRF, a jovem de 18 anos, identificada como Lara Coelho, morreu no local, enquanto o pai dela, Nelson Coelho, e uma amiga foram socorridos para um hospital. Nelson estava em estado grave e morreu na unidade de saúde. O estado da amiga de Lara não foi informado.

Um homem e uma mulher que estavam na moto também ficaram feridos e foram levados para o hospital. Não se sabe o estado de saúde do homem, mas a mulher morreu no hospital.

O motorista da caminhonete fugiu do local do acidente sem prestar esclarecimentos. (G1)