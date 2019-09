Pai e filho de 4 anos são mortos a tiros em Caruaru

Um homem de 29 anos e o filho dele, de 4 anos, foram mortos a tiros nesta quinta-feira (19) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, dois suspeitos em uma motocicleta se aproximaram do carro de passeio em que as vítimas estavam, emparelharam a moto e um dos suspeitos atirou.

Ainda segundo informações da PM, o menino chegou a ser socorrido para o Hospital Regional do Agreste (HRA) e morreu na unidade de saúde. Uma mulher também estava no veículo, mas não foi atingida. Os suspeitos fugiram e ainda não foram localizados.

O crime aconteceu na Rua Brasiliano Cordeiro de Oliveira, no bairro São Francisco. A Polícia Civil está no local e investiga o caso. (G1)