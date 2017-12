Pai e filho de 7 anos são assassinados a tiros no Agreste de Pernambuco

Um homem de 36 anos e uma criança de 7 anos foram assassinados na manhã dessa sexta-feira (8) na BR-104, em Toritama, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, pai e filho estavam em uma motocicleta quando duas pessoas em um carro se aproximaram e atiraram contra eles.

Ainda de acordo com a polícia, as vítimas morreram no local. Ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. As Polícias Militar e Civil estão no local do crime.