Neste domingo (10), ocorreu uma tragédia na cidade de Petrolina, Sertão de Pernambuco. Um pai e um filho morreram afogados, no N-4, Perímetro de Irrigação Senador Nilo Coelho.

De acordo com informações, o pai foi salvar o filho do afogamento, mas não conseguiu chegar as margens do canal e também morreu. Os nomes das vítimas não foi divulgado até o momento. Com informações do Radialista Edenevaldo Alves.

Do Nill Júnior