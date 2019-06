Pai e filho morrem após ambulância colidir em moto na BR-423 em PE

Pai e filho morreram após um acidente na madrugada dessa quinta-feira (13) na BR-423 em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as vítimas estavam em uma moto e colidiram frontalmente com uma ambulância.

Ainda segundo a PRF, o condutor da motocicleta entrou na contramão da rodovia e, em seguida, houve a colisão. As três pessoas que estavam na ambulância tiveram ferimentos leves e foram levados para o hospital do município.

A Polícia Civil esteve no local. Os corpos das vítimas foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). (G1)