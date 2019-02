Pai e filho são presos suspeitos de estuprar duas meninas de 12 anos em PE

Um homem identificado como Marcelo Antônio da Silva, de 45 anos e o filho dele Luiz Antônio da Silva, de 18 anos, foram presos nessa quarta-feira (13) por suspeita de estupro em Jucati, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a dupla estuprava há um ano duas meninas de 12 anos em Jupi, também no Agreste.

Ainda segundo a polícia, uma das vítimas era prima dos suspeitos. De acordo com o delegado Marcelo Francisco, as vítimas eram levadas para a casa do homem de 45 anos e lá os abusos aconteciam. Os dois suspeitos foram levados para a cadeia de Lajedo. (G1)