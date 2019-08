Pai e mãe são presos suspeitos de matar filho de 4 anos por enforcamento em Arcoverde

Um homem de 35 anos e uma mulher, de 34, foram presos no sábado (3) suspeitos da morte do filho deles, de 4 anos, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o corpo do menino foi encontrado em um matagal.

Ainda segundo a PM, a vítima estava desaparecida desde a tarde da sexta-feira (2). O corpo foi localizado por moradores das proximidades, que disseram à polícia que o pai bebia muito e costumava agredir o filho.

O suspeito confessou o crime à Polícia Civil. Ele disse que agrediu o menino com socos e, quando a criança ficou desacordada, levou-a até o matagal e a matou por enforcamento, conforme informou a polícia.

O pai da vítima contou o caso à esposa, que foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência de desaparecimento. Segundo a Polícia Civil, roupas sujas de sangue foram encontradas na residência do casal.

Ambos foram autuados em flagrante por homicídio doloso, que é quando há a intenção de matar, e serão apresentados em audiência de custódia. (G1)