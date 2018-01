Pai é morto a facadas ao tentar defender filho no Sertão de Pernambuco

Um homem morreu e outro ficou ferido após um ataque a golpes de punhal nesse domingo (14) no Sítio Itã, Zona Rural de Carnaíba, Sertão de Pernambuco.

As vítimas eram pai e filho. O crime aconteceu por volta das 13h e a ocorrência foi registrada pelo 23º Batalhão de Polícia Militar. De acordo com informações policiais, o crime teria sido motivado por uma briga entre as vítimas e um suspeito.

Suspeito matou idoso e atacou o filho da vítima

José Ademilson da Silva, 51 anos, conhecido como “Piu”, foi à casa das duas vítimas e provocou a briga. Hortêncio José do Nascimento, de 76 anos, tentou defender o filho, de 43 anos, após o suspeito desferir uma punhalada no peito do mais jovem.

O suspeito atingiu o idoso com três punhaladas no peito e uma na cabeça. O filho da vítima foi atingido com uma facada no peito esquerdo e está internado Hospital Regional de Afogados da Ingazeira, também no Sertão.

A polícia fez buscas pela área à procura de José Admilson, mas ele não foi encontrado. A Delegacia de Plantão de Afogados da Ingazeira está responsável pelo caso.

Do JC Online