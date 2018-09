Pai é preso suspeito de estuprar filho de 3 meses dentro de casa no Agreste de PE

O delegado contou que o que ajudou no testemunho da mãe foi a madrinha dela, que é intérprete de Libras. “A mãe levou a criança para a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] daqui de Caruaru junto com a madrinha. Num exame preliminar, a médica constatou a lesão na região anal do bebê e acionou a polícia”, detalhou Eduardo Sunaga.