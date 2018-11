Pai é preso após matar filha recém-nascida por estrangulamento no Agreste de PE

Um agricultor identificado como Josinaldo Luiz da Silva Bernado, de 27 anos, foi preso nesse domingo (18) após matar a filha dele, que tinha 48 dias de nascida, por estrangulamento em Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O caso aconteceu na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Militar, os médicos receberam a recém-nascida já morta no hospital local e perceberam hematomas no corpo da menina. Na unidade de saúde, policiais conversaram com os pais da vítima, que omitiram a causa da morte da criança.

Posteriormente, a mãe da recém-nascida informou à PM que foi agredida pelo companheiro, que é pai da criança, após uma discussão. A mulher também contou que, em seguida, o homem agrediu a menina, conforme informou a polícia.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Polícia Civil, onde disse que “estava muito nervoso e achava que a criança não era sua filha”.

