Pai é suspeito de engravidar filha com deficiência mental no Agreste de PE

A polícia está procurando um homem de 43 anos na cidade de Riacho das Almas, Agreste de Pernambuco, suspeito de estuprar e engravidar a filha de 20 anos, que tem deficiência mental. De acordo com informações da polícia, a mãe percebeu a gravidez de cinco meses e questionou a filha, que não tinha contato com outro homem a não ser com o pai.

A mãe procurou a polícia para fazer a denúncia. O caso foi informado nessa quarta-feira (16). A delegada Sara Gouveia destaca os detalhes das investigações. “A vítima não se expressa. Ela tem uma deficiência mental que ela se expressa muito precariamente e, com o passar do tempo, a mãe percebeu que ela teve um atraso na menstruação e levou ela pro médico. A comunicação é feita entre ela e a mãe, que consegue entendê-la, e foi quando indagou a filha e ela disse que tinha sido o próprio pai”, relatou a delegada.

Ao tomar conhecimento de que estava sendo suspeito, o homem fugiu da residência onde mora com a família, no loteamento Nova Esperança. a delegada vai solicitar um mandado de prisão contra ele. “Estamos iniciando as investigações. Foi instaurado o inquérito policial para apurar e encaminhar a vítima para prestar os serviços de saúde.

Mãe da vítima

A mãe da vítima não quis conceder entrevista, mas informou que a jovem está sendo acompanhada pela Secretaria de Saúde de Riacho das Almas, passou por vários exames e a interrupção da gravidez pode ser autorizada judicialmente, mas afirmou que não concorda com isso. Ela disse ainda que, apesar de a filha estar grávida de cinco meses, não desconfiava dos abusos.

