Pai é suspeito de estuprar o filho em Pernambuco

Um homem foi preso nessa segunda-feira(23) suspeito de ter estuprado o próprio filho, de 17 anos. O crime aconteceu no último dia 18 de agosto, no bairro de Cruz de Rebouças, em Igarassu, Região Metropolitana do Recife (RMR).

O homem foi encaminhado para o Centro de Observação Criminológica e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).

Segundo a Polícia Civil, foi a próprio adolescente quem relatou o estupro à avó. A queixa foi prestada pela mãe da vítima à Delegacia de Cruz de Rebouças.

Da Folha de Pernambuco