Pai morre e filha fica ferida em acidente automobilístico na PE-425 em Floresta

Um acidente envolvendo uma caminhonete D20 deixou um homem morto e uma adolescente de 17 anos ferida nesse domingo (12) em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, o veículo chegou a capotar na PE-425 matando o pai da jovem na hora.

O corpo de Josué Fausto de Sá, mais conhecido como “Maninho Mecânico”, de 40 anos, foi encaminhado para o Hospital Coronel Álvaro Ferraz. A menina teve apenas ferimentos leves, foi socorrida imediatamente e liberada logo em seguida. As causas do acidente ainda são desconhecidas.

Via Blog do Elvis