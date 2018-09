Pai preso suspeito de estuprar filho de 3 meses é solto após exame confirmar que criança não sofreu abuso

Foi solto na tarde dessa quarta-feira (19) o pai preso suspeito de estuprar o filho de três meses em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o laudo do Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a criança não sofreu nenhum tipo de abuso sexual.

O resultado do exame sexológico foi divulgado na segunda-feira (17). O homem estava na Penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru. (G1)